Barcellona, allestito uno spazio ludico e ricreativo presso il servizio di Neuropsichiatria infantile

Sarà inaugurata mercoledì 6 luglio alle 10:30 nei locali del servizio di Neuropsichiatria infantile di Barcellona una sala dedicata alle attività del “Gruppo Aldo”, presso l’ambulatorio di via Risorgimento. Lo spazio rivolto ai servizi ludici, di formazione e ricreativi del gruppo è stato dotato di un video-proiettore corredato di schermo, che è stato donato dall’imprenditrice Angela Calpona.

L’obiettivo è quello di rendere più confortevole l’ambiente. Tra l’altro in una delle pareti della sala è stato realizzato dall’artista Fabiana Lualdi un “Albero della vita”. Come sostengono giovani del centro, le foglie dell’albero rappresentano i singoli individui, mentre il tronco è quello che li accomuna, ovvero l’adolescenza; le radici, non visibili, sono nutrite da chi ha fondato il gruppo, ma soprattutto sono la garanzia del futuro, perché le radici sono piene di sostanze nutritive”.

Il gruppo esperenziale è un’attività presente nel servizio di Neuropsichiatria Infantile di Barcellona dal 2017. L’attività è coordinata da Maria Grazia Castorina, dirigente psicologo- psicoterapeuta e condiviso con da Anna Maria Randazzo, dirigente medico referente NPIA.