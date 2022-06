Barcellona, alla foce del torrente Longano rinvenuta mina antiuomo della Seconda Guerra Mondiale

Un appassionato di mare durante la sua passeggiata mattutina ha notato alla foce del torrente sulla battigia una mina antiuomo probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Domenico Fugazzotto ha così prontamente denunciato il fatto alla Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha fatto scattare la procedure previste in queste circostanze. L’area è stata delimitata con il supporto logistico della Polizia Municipale, in attesa dell’intervento degli artificieri che provvederanno ad effettuare l’ispezione sull’ordigno bellico, per poi mettere in sicurezza la zona.