Tutela Agroalimentare, dissequestrati beni di un agricoltore accusato ingiustamente di aver ricevuto fondi indebitamente

La Procura Europea ha attivato una serie di controlli nell’ambito della Tutela Agro-alimentare, sulla fascia tirrenica di Messina, per verificare la regolarità dei contributi Agea per il PAC nell’ambito del Piano i Sviluppo Rurale Psr.. Nell’ambito di questi controlli sono stati sequestrati beni ad alcuni imprenditori agricoli, non proprietari di terreni per i quali avevano ottenuto 200 mila euro di contributi.

Nella lente di ingrandimento anche l’allevamento del signor Blundo Alessandro. Il Nucleo Tutela Agroalimentare lo aveva accusato di aver percepito i fondi indebitamente, secondo un disegno artificioso e su terreni dati in locazione dal padre del Blundo. Sulla scorta di queste accuse il Gip ha emesso il sequestro preventivo nei confronti di Blundo per 57 mila euro e i 71 titoli considerati pre-requisiti per accedere e ottenere i fondi.

Avverso il sequestro, il legale del Blundo – Avv. Sebastiano Campanella – ha proposto ricorso, contestando fortemente l’ipotesi accusatoria, avvalendosi della consulenza tecnica di un agronomo e di diversa documentazione. In particolare, è stato documentato che il 30 dicembre 2020, l’azienda del padre Francesco Blundo aveva cessato la sua attività e contestualmente il Francesco aveva ceduto tutti gli ovini e i caprini e tutti i terreni di cui era proprietario. Con riferimento ai quei 34 terreni dati in locazione, oggetto dell’inquisizione, anche questi erano stati ceduti ed era stata effettuata dichiarazione di subentro regolarmente registrata. Bastava dunque effettuare un accertamento e ricevere la dovuta documentazione per far cadere tutto l’assetto accusatorio.

Il sequestro è stato quindi annullato ed è stata disposta l’immediata restituzione delle somme e dei titoli.