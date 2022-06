Tears of War: la guerra descritta dalle chitarre del Duo Imbesi Zangarà

Il nuovo inedito del duo di chitarre dei Maestri Imbesi e Zangarà ispirato alla guerra fra Russia e Ucraina per l’etichetta Inri Classic è già su tutti gli store digitali

Dopo il debutto dello scorso gennaio con “Rainy Sunset Memories from a picture” dedicato ai tramonti siciliani e calabresi, il duo Imbesi Zangarà ha presentato al pubblico il nuovo inedito “Tears of War”, un’opera di forte impatto emotivo e di grande attualità che si pone l’obiettivo di tradurre in musica gli stati d’animo e la drammaticità della guerra attualmente in corso fra la Russia e l’ Ucraina.

“Abbiamo sempre vissuto la guerra nei racconti dei nostri nonni, nei libri e nei film sulle follie naziste. Sembrava tutto così lontano, così distante dai tempi attuali fatti di social e talent. Ma dopo il primo attacco tutto è diventato vicino. – ha dichiarato Carmen Zangarà – Tutto è diventato reale. Il dramma che arrivava ai nostri occhi ci ha lasciato increduli e disarmati. Parlare di guerra nel 2022? Davvero sta succedendo tutto questo? Davvero l’uomo non ha imparato nulla dal passato? Davvero siamo tornati così indietro? Qualcosa si è smosso dentro di noi e una sera abbiamo acceso il registratore liberando ciò che avevamo dentro…”

Dissonanze, corde strappate, percussioni, cluster, sirene e bombardamenti ricreati senza l’aiuto di elettronica. “Tears of War” si presenta come un’idea di musica da camera per chitarra che unisce impressionismo, neoclassical e contemporanea, dove gli strumenti perdono la loro dimensione intimista e diventano quasi un ‘film sonoro’ andando oltre la scrittura stessa e portando l’ascoltatore dentro la visione dei due artisti.

“Tears of War descrive degli stati d’animo molto particolari. Abbiamo ricreato tutto quello che risuonava in noi ogni volta che guardavo quelle immagini e arrivano le testimonianze dei sopravvissuti. Due chitarre che raccontano una guerra e una musica intrisa di inquietudine, rabbia e dolore… Ma sentiamo che il brano porta con sé dell’altro. C’è qualcosa di ‘rotto’ dentro quelle dissonanze, dentro le percussioni, nelle campane distorte in coda che accompagnano la rassegnazione dell’ultimo fraseggio costruito sugli armonici. Si, c’è qualcosa di rotto … Forse nel constatare l’ennesimo fallimento dell’uomo nei confronti della vita” – ha aggiunto Carmelo Imbesi.

Da oggi su tutti gli store digitali per l’ etichetta INRI Classic con distribuzione Universal Music Italia.

