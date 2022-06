Merì, il sindaco Bonansinga ufficializza la giunta: in settimana saranno assegnate le deleghe

Il sindaco Filippo Bonansinga ha ufficializzato la composizione della nuova giunta, che lo affiancherà nel suo secondo mandato. Non si sono sorprese rispetto al recente passato e sono stati nominati gli assessori uscenti Vincenza Quaglieri, Carmelo Arcoraci e Nino Siracusa, con il ruolo di vice sindaco.

Il primo cittadino si è riservato l’opportunità di nominare un quarto assessore, come previsto dalla normativa regionale. Il presidente del consiglio uscente Angelo Pino, da parte sua, ha già convocato il nuovo consiglio comunale per la seduta d’insediamento, che si terrà il prossimo 27 giugno alle 20. Oltre al giuramento dei dieci consiglieri eletti, si procederà alla votazione del presidente e del vice presidente. L’assessore Carmelo Arcoraci ha già presentato le dimissioni dalla carica di consigliere, lasciando il suo posto alla prima dei non eletti Giusy D’Amico, mentre gli altri due assessori nominati, eletti nella lista Rinascita Meriese 2.0, lasceranno il loro scranno del consiglio comunale ai due componenti della lista che non sono stati eletti, per un coinvolgimento diretto di tutta la squadra che ha sostenuto la candidata del sindaco Bonansinga.

Il nuovo consiglio comunale di Merì è così composto (in ordine alfabetico): Rossana Alleruzzo (Rinascita Meriese 2.0), Felice Borghese (candidato a sindaco), Maria Catena Bucca (Rinascita Meriese 2.0), Giusi Cicciari (Avanti uniti per Merì), Giusy D’Amico (Rinascita Meriese 2.0), Pippo Grillo (Avanti uniti per Merì), Mariella Gugliotta (Rinascita Meriese 2.0), Angelo Pino (Rinascita Meriese 2.0), Vincenza Quaglieri (Rinascita Meriese 2.0) e Nino Siracusa (Rinascita Meriese 2.0).