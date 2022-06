Elezioni Comunali 2022 – i risultati definitivi e gli eletti al consiglio comunale di Montalbano Elicona

La festa per l’elezione del sindaco Nino Todaro si unisce a quelle dei sette consiglieri comunali, chiamati a sostenerlo nel suo mandato. La lista Montalbano nel Cuore ha conquistato infatti il premio di maggioranza, aggiudicando sette dei dieci seggi previsti per il consiglio comunale. Nella tabella sono indicati in grassetto i nomi degli eletti nella maggioranza, insieme ai tre rappresentati della lista Vivere Montalbano Insieme, considerato che il candidato Filippo Taranto, primo cittadino uscente, ha già annunciato l’intenzione di rinunciare al suo seggio nel civico consesso, che spetta al candidato a sindaco non eletto.

Filippo Taranto 643 Nino Todaro 792