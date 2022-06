Comunali 2022, ultimi comizi in piazza a rischio per la pioggia: scatta il silenzio elettorale

Si chiude oggi a mezzanotte la campagna elettorale nei 120 comuni della Sicilia chiamati a rinnovare le cariche amministrative. In provincia di Messina, oltre al capoluogo, andranno alle urne gli abitanti di altri 37 Comuni.

Stasera, se le condizioni meteo lo permetteranno, sono in programma gli ultimi comizi in piazza per i diversi candidati alla carica di sindaco. Nel comprensorio tra il torrente Mela e il promontorio del Tindari, saranno cinque i Comuni dove è previsto il voto per eleggere il primo cittadino e il consiglio comunale.

In tutti i centri regna l’incertezza sull’esito della consultazione, soprattutto a Furnari, dove sono quattro i candidati a sindaco. Nell’ordine del sorteggio nella scheda si tratta di Nino Fazio (Futura), Felice Germanò (Rilanciamo Furnari), Salvatore Mendolia (Furnari che vogliamo) e l’uscente Maurizio Crimi (Uniti per Furnari). Rispetto agli altri Comuni, dove i consiglieri eletti saranno 10, per Furnari in base agli abitanti è previsto un consiglio comunale con 12 componenti.

A Merì sono due i candidati in corsa per la sindacatura, l’uscente Filippo Bonansinga (Rinascita Meriese 2.0) e Felice Borghese (Avanti uniti per Merì). Una situazione simile si registra anche a Novara di Sicilia, con l’uscente Gino Bertolami (Libertà e Progresso) a cui si contrappone Salvatore Bartolotta (Novara Unita), ed a Montalbano Elicona con il confronto tra l’uscente Filippo Taranto (Vivere Montalbano insieme) e Nino Todaro (Montalbano nel cuore).

A Castroreale non ci sarà in corsa l’uscente Alessandro Portaro e saranno in tre a contendersi il ruolo di sindaco per il prossimi cinque anni Andrea Calabrò (Porta Raineri), Claudia Bucca (Rinnovamento democratico) e Giuseppe Mandanici (Crescere insieme), indicati nell’ordine della scheda elettorale.

Dopo la giornata di silenzio elettorale di domani, le urne saranno aperte solo nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23, quando saranno chiamati al voto anche tutti i cittadini italiani per cinque quesiti della consultazione referendaria sul tema della riforma della Giustizia.

Le sfoglio delle schede per le elezioni comunali si svolgerà lunedì 13 giugno a partire dalle 14.

Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni messinesi che andranno al voto domenica 12 giugno (tra parentesi il sistema di voto, il numero dei consiglieri da eleggere e quello delle sezioni elettorali):

Messina: Acquedolci (maggioritario, 12, 5), Alcara Li Fusi (maggioritario, 10, 3), Capri Leone (maggioritario, 12, 5), Castelmola (maggioritario, 10, 1), Castroreale (maggioritario, 10, 5), Cesarò (maggioritario, 10, 3), Fiumedinisi (maggioritario, 10, 2), Francavilla di Sicilia (maggioritario, 12, 5), Furnari (maggioritario, 12, 5), Gaggi (maggioritario, 12, 3), Gallodoro (maggioritario, 10, 1), Itala (maggioritario, 10, 2), Letojanni (maggioritario, 10, 2), Librizzi (maggioritario, 10, 4), Lipari (maggioritario, 16, 17), Malfa (maggioritario, 10, 1), Merì (maggioritario, 10, 2), Messina (proporzionale, 32, 254), Montalbano Elicona (maggioritario, 10, 6), Motta d’Affermo (maggioritario, 10, 2), Nizza di Sicilia (maggioritario, 12, 3), Novara di Sicilia (maggioritario, 10, 4), Pagliara (maggioritario, 10, 2), Pettineo (maggioritario, 10, 2), Piraino (maggioritario, 12, 8), Reitano (maggioritario, 10, 2), Roccella Valdemone (maggioritario , 10, 1), San Pier Niceto (maggioritario, 10, 4), San Piero Patti (maggioritario, 12, 4), Santa Marina Salina (maggioritario, 10, 2), Santa Teresa di Riva (maggioritario, 12, 10), Sant’Alessio Siculo (maggioritario, 10, 2), Santo Stefano di Camastra (maggioritario, 12, 5), Saponara (maggioritario, 12, 6), Sinagra (maggioritario, 10, 3), Torrenova (maggioritario, 12, 4), Venetico (maggioritario, 12, 4) e Villafranca Tirrena (maggioritario, 12, 10).