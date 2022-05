Barcellona, l’Istituto “ Copernico” accoglie lo scrittore Francesco Carofiglio

Il 26 maggio 2022, alle ore 11:00 nell’Aula Magna dell’ITT e LSSA ”Copernico” di Barcellona P.G., lo scrittore, architetto e regista barese Francesco Carofiglio presenta agli studenti il suo ultimo romanzo “ Le nostre vite”.

Carofiglio, laureato in architettura all’Università di Firenze, durante gli anni di studio lavora come attore, autore teatrale e illustratore collaborando, contemporaneamente, con Giorgio Albertazzi, Ugo Chiti, e altri; come architetto, sviluppa importanti progetti urbanistici (piano di recupero della Città Vecchia a Bari) e si occupa di spazi museali, pinacoteche, installazioni d’arte, per lo spettacolo e la performance.

È stato docente di tecniche dell’improvvisazione teatrale presso varie formazioni italiane e ha diretto per tre anni la Scuola del Teatro Universitario della Puglia. Tiene seminari e workshop presso diverse istituzioni culturali, italiane ed estere, sui processi creativi nella generazione dell’idea, applicati a discipline differenti: scrittura, messa in scena, rappresentazione degli spazi.

Tra le varie opere si annoverano il suo primo romanzo, With or Without you nel 2005, seguito nel 2007 da Cacciatori nelle tenebre , una graphic novel e La casa nel Bosco( 2014) scritti insieme al fratello Gianrico. Il successivo L’estate del cane nero del 2008 è un romanzo di formazione ambientato nell’Italia del Sud. Nel 2009 scrive Ritorno nella valle degli angeli (premio Stresa 2010 e nel 2011 il romanzo Radiopirata , continua con Wok nel 2013, Voglio vivere una volta sola nel 2014, Una specie di felicità nel 2016, Il Maestro nel 2017, L’Estate dell’incanto nel 2019 (Premio Selezione Bancarella 2020), oltre alla raccolta di poesie e disegni, Poesie del tempo stretto, nel 2020. Nel 2018 e 2020 si dedica alla stesura di due romanzi per ragazzi: Jonas e il Mondo Nero e Jonas e il Predatore degli Incubi.

La scelta dell’ultima fatica letteraria di Carofiglio, “Le nostre vite”, si colloca per l’ITT e LSSA “Copernico” nell’ambito del progetto lettura “Libri e giornali a scuola” . E’ stata fortemente voluta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Angelina Benvegna e dai docenti di lettere del Dipartimento umanistico dell’istituto che si sono avvalsi della filiale barcellonese della libreria Mondadori Bookstore di Angelica Furnari.

Il progetto lettura la cui referente è la prof.ssa Angela Maria Recupero è finalizzato a incentivare negli studenti il “gusto” per la lettura come vera e propria esperienza estetica; a contribuire alla formazione del “buon lettore”, capace di effettuare scelte autonome e di soddisfare i propri gusti; incentivare la conoscenza di romanzi di diverso genere letterario e di diversa tipologia (classici e contemporanei: italiani e stranieri); nonché a concepire la lettura non solo come mezzo insostituibile per accedere ai vasti campi del sapere, ma anche come attività che sviluppa le capacità di riflessione, rielaborazione e invenzione.