Barcellona, la proposta della consigliera Torre per l’Ucraina

E’ stata presentata questa mattina in Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto una mozione da parte della consigliera Ilenia Torre finalizzata all’istituzione di un capitolo di bilancio in cui far confluire i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e una quota delle indennità di Sindaco e Assessori al fine di supportare, con azioni concrete, il popolo ucraino.

Le somme ivi confluite potranno essere successivamente devolute ad una tra le innumerevoli Associazioni che hanno predisposto un conto corrente per l’emergenza in Ucraina e rendicontate alla cittadinanza, quale esempio concreto che seppur rappresenta “una goccia in mezzo all’oceano” è comunque espressione di solidarietà e collaborazione fattiva rispetto ad un dramma di portata internazionale.

“Ritengo doveroso che i rappresentanti delle Istituzioni contribuiscano, oltre che con significative azioni simboliche, anche con interventi concreti a supportare la popolazione ucraina, vittima di un dramma che ci riporta indietro nel tempo ad epoche che mai avremmo pensato di dover rivivere. – ha affermato Ilenia Torre. – Sarebbe un gesto importante e concreto di vicinanza e solidarietà a chi sta vivendo sulla propria pelle un dramma così grande. Auspico che la proposta possa essere accolta sia dai colleghi Consiglieri, che dall’Amministrazione comunale”.