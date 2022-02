Museo Epicentro, al via il bando di partecipazione della XII edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2022

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto – Gala bandisce la XII edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2022 – articolato in una sola sezione di poesia in lingua italiana edita e non edita.

Le poesie partecipanti al premio a tema libero devono avere almeno una parola nel testo poetico che si ispiri a qualsiasi forma e simbolo circolare come ad esempio: cerchio, palla, sfera, sole, luna, girotondo, tondo, anello ecc.

Le opere, il cui termine di presentazione è fissato entro 31 maggio 2022, saranno valutate da una commissione composta da 5 membri. Ogni autore potrà partecipare con 1 o 2 poesie che dovranno essere inviate in 6 copie ciascuna di cui una in busta chiusa completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e firma dell’autore che dichiara che l’opera è di sua personale creazione.

Saranno premiati 12 finalisti: Primi tre classificati con targhe e pergamena. Dal quarto al decimo posto – Menzione D’onore con premi speciali e pergamena. Sarà assegnato inoltre il “Premio della Critica” e il “Premio Milena Milani”. Il Premio del Museo Epicentro” sarà assegnato al primo classificato. A tutti i partecipanti al premio sarà donata una “mattonellina” in terracotta realizzata da Nino Abbate.

La premiazione si terrà nel Giardino del Museo Epicentro in data da stabilire di cui gli autori partecipanti saranno informati in tempo. Si partecipa con un contributo per spese organizzative (una poesia euro 15 / due poesie euro 25).

NORME GENERALI

Il materiale deve essere spedito a mezzo raccomandata o consegnato direttamente a mano, “PREMIO DI POESIA CIRCOLARE” c/o Museo Epicentro, attenzione Nino Abbate, via Mercurio 71 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto-Gala (ME). Nel plico oltre alle poesie deve essere allegato il contributo come da regolamento.

È possibile inviare le poesie anche tramite e mail epicentromuseo@virgilio.it allegando la ricevuta del versamento fatta sulla carta Posta’ Pay n° 4023 6009 4656 2909 intestata ad Abbate Antonino codice fiscale BBTNNN55E23A638E. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 3791226969.