Scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni regionali 2017: prosciolti 12 indagati su 14

Operazione “The Chair”: accusati di voto di scambio politico-mafioso in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017, 12 dei 14 indagati sono stati prosciolti. A giudizio Francesco e Marco Antonino Pettinato.

Questa mattina il G.U.P. di Messina – dr.ssa Monica Marino – ha prosciolto gli indagati: Armando Buccheri, Rocco Cambria, Santo Catalano, Carlo “Roberto” Cerreti, Maria Pamela Corrente, Carmelo Fascetto, Lorenzo Italiano, Davide Lo Turco, Francesco Salmeri, Placido Smedile, Enrico Talamo, Giuseppa Zangla.

A vario titolo e in concorso tra loro, erano stati accusati per aver dato o ricevuto denaro o promesse di tornaconto personale in cambio di voti ai candidati.

Ad essere stati rinviati a giudizio sono stati invece padre e figlio, Francesco e Marco Antonino Pettinato.

Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati: Filippo Barbera, Fabrizio Formica, Isabella Barone, Nunzio Rosso, Salvo Catania, Carmelo Scillia, Rosaria Composto, Roberto Bonavita, Tommaso Calderone, Fabio Catania, Diego Lanza, Santilano Gian Maria, Santilano Giuseppe, Laura Todaro, Pietro Fusca.