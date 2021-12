Favole sugli agrumi in murales: una novità tutta barcellonese

I Cantastorie, quei pochi rimasti, narrano ancora leggende, gesta, tradizioni che sanno di magia e stupore a chi li ascolta. Ma che succede se ‘il Cantastorie’ diventa un muro?

Un codice QR, una manciata di autori, qualche tradizione, l’idea di un’imprenditrice, il genio di uno scrittore e l’accoglienza di una casa editrice e il gioco è fatto: nasce il primo murales Cantastorie!

24live.it ha intervistato Leonardo Mercadante, lo scrittore coordinatore del progetto che ha sposato con molto piacere il progetto, la cui realizzazione si è tradotta in un vero e proprio regalo di Natale alla città.

“Tutto nasce nel giugno 2020, quando Giulia Fasolo della Smasher Edizioni mi contatta per dirmi che Annamaria Imondi, titolare del bistrot ‘Lia ci si?’ molto orientato sulle tradizioni tipiche dei nostri territori, aveva questa idea di trasformare dei murales già esistenti in murales Cantastorie, magari sugli agrumi, per farci un libro, coinvolgendo autori e scrittori siciliani. Da lì, il via al progetto di cui sono diventato poi coordinatore. Abbiamo messo insieme persone della provincia di Messina e non, esordienti e veterani scrittori che potessero essere interessati a scrivere una favola sugli agrumi intesi come pretesto narrativo. Una fiaba o una favola per bambini, dedicata anche agli adulti.”

Racconta Leonardo Mercadante, coordinatore ed editor del progetto.