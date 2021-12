Terme Vigliatore, le attività natalizie dell’associazione “Forza e Libertà”

L’associazione Forza e Libertà, sta pian piano diffondendo la sua missione sociale, giorno dopo giorno sono sempre più le adesioni.

In occasione del Natale, i soci hanno donato un albero di Natale alla comunità di Terme Vigliatore, abbellendo il parcheggio della Villa Romana di San Biagio. E’ stata arricchita l’aiuola dello stesso parcheggio, donando dei bellissimi ciclamini che hanno resto la zona molto più accogliente e soprattutto natalizia.

La stessa associazione ha donato panettoncini regalando un sorriso a tutti i bambini del reparto presso l’ospedale Barone Romeo di Patti, al reparto di Pediatria. ”Possiamo fare tantissime iniziative sociali – ha dichiarato il presidente dell’associazione Stefano Primo Rizzo – ma niente può essere paragonato alla vera missione della nostra associazione, l’impegno sociale concreto, oggi per noi è stato bellissimo poter donare questi piccoli pensierini che hanno regalato un sorriso a tutti quei bimbi che ahimè si trovano lì piuttosto che nelle loro case. Pensavamo di far felici loro, ma la vera felicità è stata la nostra nel vederli sorridere, ci hanno regalato davvero una bellissima emozione che io personalmente non avevo mai provato prima. Quindi li voglio ringraziare di cuore. Ne approfitto per ricordare a tutti quanti che sotto l’albero di natale a San Biagio, potete trovare un contenitore dove donare qualcosa che distribuiremo a chi ne avrà bisogno. Giorno dopo giorno sono sempre più contento dì rappresentare questi meravigliosi ragazzi, che posso dire a gran voce hanno un cuore grande. Grazie e soprattutto Tantissimi auguri di buon natale a tutti quanti.”