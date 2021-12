Mancati interventi sulla rete fognaria a Vigliatore, l’opposizione critica le scelte dell’amministrazione

Il gruppo d’opposizione Ora per Terme Vigliatore, dopo la seduta consiliare del 25 novembre, ha espresso le su perplessità sulla scelta dell’amministrazione di non destinare le somme giunte a sostegno per l’emergenza COVID alla realizzazione di alcune interventi, quali la rete fognaria di Vigliatore.

“Non ci esprimiamo sulle modalità di azione dell’amministrazione – afferma Nino Chiofalo – che per reperire fondi, vista la situazione finanziaria disastrosa dell’ente, attinge a fondi originariamente destinati ad altro. Ci saremo aspettato maggiori dettagli sull’udienza svoltasi alcuni giorni davanti la Corte dei Conti, considerata l’importanza del tema per l’intera cittadinanza. Vogliamo evitare che si imponga il silenzio su tale argomento. Sulla realizzazione dell’intervento per la rete fognaria di Vigliatore, invece, si nota come l’amministrazione abbia sostenuto che verrà tentata la realizzazione di tale intervento in futuro, tramite la partecipazione a bandi di finanziamento nel 2022. Abbiamo seri dubbi su una scelta di questo tipo che, di fatto, metterebbe in serio rischio la realizzazione dell’intervento, vincolandolo all’eventualità che si presentino tali bandi e che si riesca ad ottenere l’assegnazione dei fondi. Dubbi che diventano ancora maggiori considerando anche l’idea della realizzazione di interventi sulla palestra della scuola media di Terme, vista la situazione attuale e visto il sacrificio che si sta richiedendo alla frazione di Vigliatore, rinunciando ad un intervento molto utile, in particolare alla luce delle recenti alluvioni che ci mettono in guardia e ci ricordano quanto sia importante una rete fognaria efficiente per la sicurezza della cittadinanza oltre all’impatto sul piano sanitario che questa può avere“.

Il gruppo Ora per Terme Vigliatore contesta anche i criteri di scelta sull’impiego dei fondi, che avrebbero confermato poca attenzione su alcune parti del territorio, magari perdendo anche di viste quali dovrebbero essere le priorità: “Tra le altre cose ricordiamo all’amministrazione le loro parole in campagna elettorale in merito all’attenzione alle frazioni, chiedendo che non venga meno alle proprie responsabilità ed agli impegni assunti davanti ai cittadini delle frazioni e che queste non vengano sempre messe da parte o peggio dimenticate, ma vengano realmente considerate anche per la realizzazione di interventi strutturali importanti per la comunità. L’intero territorio comunale gode di pari dignità, questo non può e non deve essere dimenticato“.