Calcio, l’Igea passa a Taormina con un rigore di Assenzio e consolida il primato

Un rigore di Assenzio nel recupero del primo tempo consente all’Igea 1946 di conquistare una vittoria preziosa sul difficile campo del Città di Taormina. La squadra del tecnico Giuseppe Alizzi ha giocato una buona partita, meritando il vantaggio alla fine dalla prima frazione e poi sfiorando più volte il gol del raddoppio all’inizio della ripresa.

La gara ha regalato tante emozione e le due formazioni si sono affrontate a viso aperto. La svolta è arrivata nel recupero del primo tempo con un parata sulla linea del difensore Pantano sulla conclusione di La Spada diretta in rete. Scatta così l’espulsione e il rigore trasformato con freddezza da Assensio. In avvio di ripresa, l’Igea sfiora il gol del raddoppio, ma poi dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Cassaro deve soffrire per conquistare la vittoria. Nel recupero arriva anche la seconda espulsione per il Taormina, con il cartellino rosso sventolato a Trovato.

I giallorossi domenica osserveranno il turno di riposo e torneranno in campo mercoledì prossimo al D’Alcontres nel recupero della gara contro la Leonzio.

RECUPERO 7^ GIORNATA Città Di Taormina Igea 1946 0-1 RECUPERO 8^ GIORNATA Città Di Siracusa Città Di Viagrande 4-0 Santa Croce AciCatena Calcio 1973 1-1 Virtus Ispica 2020 Ragusa Calcio 0-2

CALENDARIO RECUPERO 8^ GIORNATA Carlentini Calcio Real Siracusa Belvedere 18 nov 2021 Jonica F.C. Città Di Taormina 24 nov 2021 Igea 1946 Leonzio 1909 24 nov 2021 Nebros Sport Club Palazzolo 24 nov 2021

CLASSIFICA AGGIORNATA