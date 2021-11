Furnari, “una panchina gialla per dire no al bullismo e al cyberbullismo”

Una panchina gialla come simbolo tangibile contro il bullismo e il cyberbullismo è stata inaugurata ieri mattina nel parco antistante la scuola secondaria di primo grado di Furnari. L’iniziativa, promossa dal Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto e l’OVS Osservatorio Violenza e Suicidio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Furnari, ha visto la partecipazione attiva degli alunni dell’Istituto comprensivo di Novara di Sicilia.

La panchina gialla, installata dal Comune di Furnari, a partire da ieri rappresenta, oltre ad un luogo di aggregazione per i ragazzi, anche un segno concreto per far tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo e ricordare a tutti come l’indifferenza verso le vittime dei bulli sia spesso un male peggiore dell’atto di violenza in sé.

La manifestazione ha avuto come protagonisti gli alunni della V A della scuola primaria e quelli di tutte le classi della scuola secondaria che, coordinati da un team di docenti, hanno dato vita a un’emozionante performance, ricca di notevoli spunti di riflessione sul fenomeno. In particolare, gli studenti hanno messo in scena una piccola pieces teatrale, ispirata alla storia di Asia, una ragazzina vessata da un gruppo di bulli. Inoltre, due di loro hanno raccontato ai presenti due storie emblematiche di bullismo, tratte da fatti realmente accaduti, che nell’ultimo periodo sono balzati agli onori della cronaca nazionale. Infine, tutti gli alunni hanno cantato la canzone di Marco Sentieri, intitolata “Billy blu”, incentrata su una storia vera, la storia di Billy, un ragazzo bullizzato a scuola, che, dopo svariati anni, si è ritrovato a dover salvare la vita al proprio bullo.

All’iniziativa erano presenti il presidente del Lions Club di Barcellona Pozzo Gotto, Felice Genovese, il componente del direttivo, Giuseppe Pino, il presidente di zona del Lions Club Salvatore Ravidà, oltre ai volontari di “Un fiore per il mio paese” Cinzia Paratore, Massimo Fazio e Leonardo Di Mario, che si sono occupati dell’installazione della panchina gialla.