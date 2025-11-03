Barcellona: screening gratuito malattie dell’Apparato Respiratorio

Il Lions Club Castroreale in collaborazione con la Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica (SIAIP) promuove una mattinata dedicata allo screening sulla prevenzione delle malattie dell’apparato respiratorio, domenica 9 novembre 2025, dalle 9:30 alle 13:00, presso l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di informare, di promuovere e di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una diagnosi precoce delle patologie dell’apparato respiratorio, sia in età pediatrica che adulta.

Screening e consulenze specialistiche gratuite

Le visite saranno effettuate da un team di medici specialisti del Policlinico “G. Martino” di Messina, tra cui: