Premio Civitas Europa 2021 a personalità che si sono distinte in diversi settori della società

La Sala Auditorium del Parco Maggiore La Rosa ha ospitato la terza edizione del premio “CIVITAS Europa”, organizzato dalla testata “Sicilia Occidente”, fondata e diretta da Mario Alizzi. Il riconoscimento è stato attribuito a personalità soprattutto di Barcellona e di Milazzo, che si siano distinte in vari ambienti di lavoro, culturali ed artistici, anche a livello nazionale ed internazionale.

La terza edizione, come ricordato dallo stesso Alizzi, era stata programmata per l’autunno 2020, ma la pandemia da Coronavirus, ha imposto il rinvio di un anno. La premiazione è stata condotta dallo stesso Alizzi, insieme al dott. Attilio Andriolo e al prof. Saverio Donato. Ai vincitori del premio è stata consegnata un’opera che raffigura la Sicilia, realizzata in acciaio patinato dall’artista Filippo Pietro Castrovinci di Caprileone.

Alla cerimonia non ha potuto partecipare l’artista barcellonese Emilio Isgrò, autore tra l’altro del Seme d’Arancia, a cui è stato assegnato il “Premio Speciale” di questa edizione del premio. Tutti gli altri invitati a ricevere il premio si sono presentati, tranne la scrittrice Vittoria De Marco Veneziano che non si è potuta spostare da Siracusa a causa dell’alluvione che ha colpito la zona. Il premio alla memoria a Nino Alberti è stato ritirato dal sindaco Pinuccio Calabrò, presente in sala con l’assessore Roberto Molino, che ha ricordato gli anni in cui da giovane atleta veniva allenato proprio da una delle figure più importanti dello sport barcellonese.

Ecco i premiati della terza edizione di Civitas Europa:

ARTE E CULTURA: Sezioni Pittura/Scultura/Scrittura: Vincenzo Leotta; Andrea Calabrò; Salvatore De Pasquale; Vittoria De Marco Veneziano STUDI, RICERCHE E PROMOZIONE CULTURALE: Carmelo Isgrò; Franz Riccobono; “I Piccoli Cantori Voci Bianche”. ARTIGIANATO, LAVORO ED IMMAGINE: Giuseppe Maggio; Nino Pracanica; Mario Miano SPORT: Cristina Catalfamo; Società JUDO Pirri; ARTISTI E VALORIZZAZIONI TRADIZIONI POPOLARI: Antonio Aliberti (italo-argentino-memoria) ritirato da Giuseppe Giunta; FATTI E PERSONE: Filippo Castellano Pres. “Società Operaia di Mutuo soccorso”; Stefano Merlino; Fabrizio Finocchiaro. EDITORIA, LIBRI E STAMPA: Alfonso Lo Cascio PREMIO SPECIALE: Emilio Isgrò ALLA MEMORIA: Nino Alberti

