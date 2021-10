Sicilia, torna il maltempo: possibile la formazione di un “Medicane” sulla costa ionica

Quella di oggi potrebbe essere un’ultima giornata di tregua per il maltempo in Sicilia, che da stanotte e nel week-end potrebbe trovarsi fare i conti con il maltempo.

Come riferito dal sito del Centro meteorologico siciliano, nella giornata di oggi “un vortice di bassa pressione attualmente presente al largo dello Ionio si muoverà verso nord-ovest, intensificandosi ed approfondendosi e raggiungendo la nostra isola a partire dalla tarda serata di giovedì, quando i primi fenomeni interesseranno la Sicilia sud-orientale. I modelli di previsione non riescono ancora a delineare con precisione la traiettoria e l’intensità del vortice, che interesserà la nostra isola soprattutto venerdì quando potrebbe assumere le caratteristiche di un TLC, ovvero un ciclone simil-tropicale, denominato come Medicane, in grado di portare piogge intense e forti venti, anche fino o oltre i 100km/h”.

L’evoluzione per Giovedì 28 ottobre

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento un pò ovunque in Sicilia con il rischio di rovesci associati.

In tarda serata peggiora sulla Sicilia sud-orientale, tra siracusano e ragusano, con fenomeni anche di forte intensità.

Temperature stazionarie sia nei valori massimi.

Venti di moderata intensità da Est, sud-est, forti sulla Sicilia sud-orientale in ulteriore rinforzo nella serata.

Mari mossi, molto mosso o agitato lo Ionio, specie in serata.