A Messina un convegno sull’inverno del ciclista e sui consigli per un’alimentazione adeguata

La Max Bici di Massimo Dragà, nota azienda commerciale nel settore della fornitura per gli appassionati di ciclismo della provincia di Messina, ha organizzato un interessante convegno dal titolo “4 chiacchiere e 2 ruote”, con la preziosa collaborazione della Enervit, leader nella produzione di integratori per gli atleti, e della Science of Cycling Italia.

Il suggestivo scenario della chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina ha ospitato gli interventi del nutrizionista Ivan Salvo, consulente della Enervit, e del preparatore atletico di molti ciclisti professionisti Simone Casonato. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni temi di grande attualità per gli appassionati di ciclismo, dai consigli sul modo in cui mantenere anche nel periodo invernale la forma acquisita con gli allenamenti estivi, alla tipologia di alimentazione e di integrazione durante la stagione più fredda. Si è affrontato anche il tema della differenza nella richiesta energetica del corpo umano tra chi pratica la Mountain Bike e la corsa su strada.

Alla serata erano presenti, insieme al titolare della Max Bici, Massimo Dragà, anche l’area manager della Enervit Dario Esposito ed il rappresentante di zona della stessa azienda Roberto Vezzosi.

Vi proponiamo il servizio video realizzato durante il convegno. Le interviste sono di Giuseppe Puliafito, le riprese ed il montaggio di Sebastiano Genovese. Buona visione.