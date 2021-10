L’Igea 1946 corre ai ripari dopo l’infortunio di Pavisich, ritorna l’attaccante Ninni Carrello

Ninni Carrello torna a vestire la maglia dell’Igea a quattro mesi dell’ultima partita disputata nella stagione scorsa.

L’attaccante classe 1998, che aveva iniziato la stagione in Toscana con la formazione della Pianese in serie D, avrà il compito di rafforzare il reparto offensivo giallorosso, dopo l’infortunio che costringerà ad una lunga assenza il bomber italo-argentino Santiago Pavisich.

Carrello era arrivato per la prima volta a Barcellona con la ripartenza del campionato post Covid di Eccellenza e rappresenta un innesto importante per la squadre del tecnico Giuseppe Alizzi. Il presidente Stefano Barresi raggiunto l’obiettivo di riportare in Sicilia il talentuoso calciatore d’origine paladina. Carrello è già a disposizione dello staff tecnico e sarà pronto per la delicata trasferta di sabato a Taormina.