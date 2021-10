Calcio Eccellenza: l’Igea supera il Palazzolo con un netto 4-0 e resta a punteggio pieno

L’Igea 1946 supera nettamente il Palazzolo con un 4-0, frutto di una gara senza storia. Sono andati in rete Lucarelli, Assenzio su rigore, Isgrò e Giovanni De Marco.







47′ QUARTO GOL DELL’IGEA. In rete il giovane Giovanni De Marco con tocco sotto porta su assist di Isgrò

46′ cambio Palazzolo: Rubino per Castrovilli.

Cinque minuti di recupero, con la partita già deciso

44′ occasione per il Palazzolo con Diallo che non trova lo specchio della porta.

43′ cambio Palazzolo: Leone per Cinquegrano

40′ cambio Palazzolo: Bontempo per Di Pietro

36′ cambio Igea: Giovanni De Marco per Pavisich

32′ cambio Igea: Longo per Assenzio

27′ i giallorossi vicini al quarto gol, con un colpo di testa di Doda sotto porta, che si stampa sulla traversa, la terza della partita.

23′ cambio Igea: Presti per Lucarelli

22′ ammonito Diallo del Palazzolo per gioco falloso

20′ cambio Igea: De Gaetano per Trimboli

16′ cambio Igea: Dall’Oglio per Cassaro







11′ TERZO GOL DELL’IGEA: Isgrò si invola in contropiede e supera in uscita il portiere Martinez

8′ seconda traversa per l’Igea con un colpo di testa di Lucarelli, che centra il legno della porta ospite a portiere battuto.

5′ occasione per il terzo gol per l’Igea con La Spada che dopo una buona giocata non trova lo specchio della porta da buona posizione







1′ RADDOPPIO DELL’IGEA: Rigore trasformato da Assenzio, dopo il fallo netto in area su La Spada.

E’ INIZIATO IL SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO: IGEA – PALAZZOLO 1-0

46′ Altra occasione per l’Igea. Cross dalla destra di Isgrò per l’accorrente Pavisich, che prova il tocco a porta vuota, ma non trova la sfera e finisce la sua corsa contro il palo. Dopo qualche istante si rialza senza particolari problemi.

Un minuto di recupero

35′ Pavisich spreca l’occasione per il raddoppio. Si invola tutto solo verso la porta ospita, conclude dal limite ma trova la deviazione di Martinez, pronto a spingere. L’attaccante si avventa sulla palla rimasta in aria, ma non trova la coordinazione per calciare verso la porta del Palazzolo.

28′ Ammonito Conrero del Palazzolo per gioco falloso

26′ VANTAGGIO IGEA. Gol con un tocco sotto porta di Lucarelli, su un cross di Doda.

19′ Ammonito Cutrona del Palazzolo per fallo a centrocampo su Lucarelli.

10′ Igea ancora pericolosa con un tiro dalla distanza di Assenzio.

5′ Igea vicina al gol con una traversa piena colpita da Pavisich con un tiro dal limite

Partita iniziata sotto la pioggia battente