Barcellona, gli studenti del Copernico giovedì in sit-in contro i doppi turni

I ragazzi dell’Istituto Copernico di Barcellona stanno organizzando un sit-in di protesta contro i doppi turni, previsti da lunedì 12 ottobre per la carenza di aule necessarie a garantire il distanziamento e la presenza al 100 per cento di tutta la popolazione scolastica. Il raduno è previsto alle 9 in piazza San Sebastiano.

Gli studenti rivendicano il loro diritto ad un orario scolastico senza doppi turni, per poter svolgere anche attività extrascolastiche e soprattutto per non penalizzare i ragazzi che ogni giorno si spostano con i mezzi pubblici dai Comuni del comprensorio per raggiungere la sede di via Roma. Da lunedì 12, se non ci saranno novità, gli studenti saranno divisi in due turni dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30, con una turnazione tra i diversi indirizzi che saranno tutti coinvolti nell’orario pomeridiano. Nello stesso tempo gli studenti chiedono alle istituzione scolastiche il motivo per cui non sia possibile individuare le 12 aule mancanti all’interno degli altri istituti cittadini che hanno a disposizione spazi non utilizzati.

Il provveditore di Messina, su richiesta della dirigente dell’istituto Angelina Benvegna, ha già comunicato la disponibilità di un plesso in contrada Santa Venera, che però sarà disponibile tra tre mesi, a gennaio 2022. Ciò significa che almeno fino alle vacanze di fine anno saranno in vigore i doppi turni, con tutti i disagi che ciò potrà comportare anche per le famiglie.