Barcellona, automobile investe una donna in via Kennedy all’incrocio con via Romano

Un incidente, che per fortuna non ha provocato consegue più gravi, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Kennedy all’incrocio con via Romano, poco dopo il plesso scolastico dell’IC D’Alcontres.

Durante la pioggia battente che investito la città del Longano ieri pomeriggio, una Fiat Punto bianca ha investito una donna, procurandole una trauma alla testa e diverse escoriazioni. La signora, vigile fin dal primo momento, è stata trasportata prima al pronto soccorso del Fogliani di Milazzo e poi trasferito al Piemonte di Messina, dove è stata sottoposta agli accertamenti e tenuto sotto osservazione.

Sul posto è intervenuto una pattuglia della Polizia Municipale, che ha effettuati i rilievi e regolato la circolazione.