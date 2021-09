Tindari, Si chiude Hermes Camp, due giornate dedicata alla comunicazione nei beni culturali

Si sono svolte le due giornate di Hermes Camp – Il Festival della Comunicazione nei Beni Culturali. Prima tappa i saluti istituzionali del Sindaco di Patti, Mauro Aquino, l’Avv. Nino Testa capo di gabinetto vicario dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana. Ha aperto i lavori l’Arch. Domenico Targia, Direttore del Parco Archeologico che ha ringraziato tutti i relatori.



Sul palco anche Valerio Vermiglio, già capitano della nazionale di volley e campione europeo. Hermes Camp vede il patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, del Parco Archeologico del Tindari e del giornale online Il Tirrenico. Tra gli sponsor anche i Vivai Giambò che hanno creato un percorso floreale mediterraneo e l’azienda Simone Gatto che ha fatto assaggiare ai partecipanti i suoi succhi di frutta locali e senza conservanti, realizzati con agrumi siciliani.



Nel pomeriggio di venerdì, dopo il percorso gastronomico organizzato per il pranzo, le prime due lezioni. “Gli strumenti del mestiere, dal piano di comunicazione al Public Speaking” a cura del giornalista Santi Cautela e la lezione della social media manager Erika Ristuccia sui social network in relazione ai beni culturali. In serata l’ospitata dell’Assessore Regionale Alberto Samonà, intervistato in tandem da Marina Mancini e Santi Cautela.

Sabato il tour guidato al Teatro Antico alla presenza del Direttore del Parco e a seguire Gianluca Rossellini dell’Asp ha relazionato un focus sugli uffici stampa nella PA. Dopo il pranzo la lezione del Prof. Francesco Pira dell’Università di Messina sulla comunicazione istituzionale ed a seguire la masterclass sul videomaking con Francesco Romagnolo di Frafilms.



Ha chiuso Hermes Marina Mancini, coordinatrice regionale di PA Social sulle prospettive della comunicazione pubblica per il futuro. Quest’ultimo evento era in diretta su Facebook. Successivamente la consegna dei primi attestati. L’evento sarà disponibile per una seconda visione in differita sul sito www.hermescamp.it con dei contenuti multimediali e video-sintesi.