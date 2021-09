12 Fotografi per Wikigita al Museo Epicentro

Domenica 26 settembre, presso il Museo Epicentro di Gala a Barcellona Pozzo di Gotto sono stati accolti dal Direttore Rosario Andrea Cristelli e dai fondatori di Epicentro Nino Abbate e Salva Mostaccio i fotografi che hanno animato la prima Wikigita in città.

La spedizione fotografica alla scoperta di Epicentro è stata formata da: Gianluca Abbate, Davina Catalano, Pino Cordaro, Emanuele Garifo, Keith Farrugia, Matteo Dragà, Piergiorgio Amalfi, Virginia Paratore, Francesco Perdichizzi, Gianfranco Graziano Puliafito, Ripoll Silvia, Sottile Domenica Silvana.

Dopo un’introduzione generale sugli obiettivi della giornata culturale all’insegna delle licenze libere a cura del Direttore Andrea Cristelli e dopo il saluto del Fondatore Nino Abbate, i fotografi sono stati invitati a sintetizzare al meglio i caratteri estetici e le peculiarità del Museo Epicentro e degli spazi attigui, compreso il Giardino di Salva.

Poter anche contribuire ad alimentare i contenuti di Wikipedia, attraverso Wikimedia Commons (suo grande database di immagini con licenza libera) e poter partecipare alle future edizioni di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo dedicato ai monumenti, sempre realizzando fotografie con licenza libera nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana di riferimento: questo l’obiettivo.

Il Museo Epicentro ha voluto ringraziare i partecipanti alla “Wikimattinata” che, con professionalità e passione, hanno reso esclusiva la giornata implementando con i loro prodotti fotografici la missione di promozione e quindi valorizzazione del nostro patrimonio culturale e in questo caso di Epicentro.

I padroni di casa hanno offerto un aperitivo e donato una piccola mattonella in terracotta realizzata e autenticata da Nino Abbate in segno di gratitudine per l’impegno profuso.

Un ringraziamento particolare va ai Wikipediani Marco Chemello e Saverio Giulio Malatesta, che in questi mesi hanno guidato le attività legate al progetto Wikimedia.

La Wikigita a Epicentro è stata organizzata dall’Associazione Culturale Epicentro, in collaborazione con Wikimedia Italia e con l’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto e fa parte del progetto redatto dal Direttore Rosario Andrea Cristelli in sinergia con i fondatori di Epicentro Nino Abbate e Salva Mostaccio per il Bando Wikimedia Italia per i piccoli Musei, vinto da Epicentro nella scorsa edizione.

I posti sono stati limitati nel rispetto delle norme anti Covid-19 e sono state rispettate tutte le indicazioni precauzionali.