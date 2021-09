Barcellona, continua il degrado in via Greco a Santa Venera: la segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice, che si definisce “imbarazzata e delusa dall’inciviltà della gente e dalla pessima gestione del servizio di raccolta” ha affidato alla nostra redazione l’ennesima segnalazione di degrado per la presenza di rifiuti in via Greco, all’incrocio con via Longano, nel quartiere Santa Venera.

“Come vedrà dalle foto, la situazione igienico sanitaria del quartiere lascia molto a desiderare, soprattutto nella zona dell’isola ecologica di via Greco. Questa condizione di degrado ambientale va avanti da parecchio tempo tra l’inciviltà di alcuni cittadini barcellonesi, incomprensibile e vergognosa, e la carenze di un servizio, che non segnala queste situazioni di degrado. C’è però una gran parte dei cittadini che rispetta l’ambiente e paga le tasse che non riesce a capire come sia possibile che la situazione peggiori di giorno in giorno. Ci facciamo le nostre domande sulle responsabilità, ma siamo consapevoli che la responsabilità di tutti. Perchè si può dire che è colpa degli operai della Dusty che non segnalano la presenza dei rifiuti ai margini della strada per poter provvedere alla bonifica, ma anche dei cittadini che giornalmente devono segnalare agli uffici del municipio o meglio alla stampa. È colpa dell’amministrazione comunale o dell’azienda? Domande senza risposte in un clima di generale “scarica barile”.

La nostre lettrice chiede quindi per l’ennesima volta che si provveda al più presto alla raccolta dei rifiuti e all’igienizzazione delle strade.