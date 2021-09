Calcio Promozione. Domina la Rocca Acquedolcese, corsara la Pro Mende sul campo dell’Atletico Messina

Risultato tennistico quello maturato al Nuovo Comunale di Rocca di Caprileone per la Rocca Acquedolcese, i biancoblu guidano la classifica del Girone B di Promozione. Già al 1’ i padroni di casa sono in vantaggio grazie alla reta di Lima, il primo tempo si chiude sul risultato di 3-0, doppietta di Iuculano nel giro di 2 minuti.

Nella ripresa la partita non cambia direzione, quarto gol per i padroni di casa con Calabrese, prova ad accorciare le distanze per gli ospiti il fuoriclasse Salerno, con un gol da fuori area. I biancoazzurri chiudono i conti con Calabrese che di spalle alla porta, si gira e infila sul palo lontano con un diagonale imprendibile. Quasi alla fine dell’incontro c’è il tempo di un’altra azione, Di Bartolo salta l’uomo servendo a Miracola una palla che va solo spinta in rete.

Al Despar Stadium, la Messana 1966

Non parte bene invece la Messana 1966 che al 35’ pt va sotto di un gol, per la Santagiolese segna Tranchita. I padroni di casa non si perdono d’animo, al 39’ i giallorossi si procurano un rigore, fallo da ultimo uomo e rosso diretto per Monte, dagli undici metri si presenta Cardia che non sbaglia e riporta in parità il match. Al 7’ st la Messana completa la rimonta, Costa allarga per Mondello, trova Gazzetta che con un bel diagonale trafigge l’estremo difensore. La Santagiolese, nonostante l’inferiorità numerica, prova a rendersi pericolosa ma, al 20’ st, la Messana ottiene un altro rigore, questa volta dal dischetto si presenta Mondello che non sbaglia. Al “Despar Stadium” di Bisconte finisce 3-1.0

Lo stadio di Bisconte non porta bene all’Atletico Messina, vittoria di misura della Pro Mende di Michele Cataldi con Ruggeri. Trionfo esterno anche per il Sinagra Calcio che, al Comunale Salvo la Rosa di Santo Stefano di Camastra, si impongono grazie alle reti di Gullà, Natalotto e Protopapa. Per i Padroni di casa a segno Casella.

Prima sconfitta stagionale per uno sfortunato Gescal, al Comunale di Gioiosa Marea prima passa in vantaggio al 7’ pt, dal dischetto segna La Rocca, l’arbitro fischia un altro rigore ma questa volta per la Polisportiva Giosa che pareggia al 19’ con Fiore. Sul finire del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Crescibene, manda la palla all’incrocio e porta il risultato sul 2-1.

Il Gescal resiste e combatte finchè al 60’ D’Amico, su passaggio filtrante, batte il portiere Caserta e ristabilisce la parità. Gli ospiti si rendono pericolosi ma un Crescibene in forma inventa l’assist perfetto per l’inserimento di Celi che, davanti a Frisone, chiude la partita firmando il tris.

Esordio in casa per la Pro Falcone, polverizzato il Valdinisi Calcio allo “Stefano Salmeri” per 3 reti a 0. Apre le marcature al 17’ Arena su rigore, 14 minuti più tardi arriva il raddoppio con un gran tiro da fuori del giovane Cannizzo, chiude i conti Di Salvo all’84’.

Un punto a testa fra Milazzo e Nuova Polisportiva Torrenovese, succede tutto nel primo tempo: passano in vantaggio gli ospiti con De Gregorio, pareggia subito il Milazzo con Leo. Ancora Torrenovese, firma il momentaneo 2-1 Salmeri, ristabilisce l’equilibrio Mandanici che manda in rete dopo una carambola sulla traversa. Il pallone entra ed esce dalla porta bianco-rosa sfiorando la linea. Il gol ha scatenato le polemiche degli avversari, espulso per proteste D’Anna, lascia in 10 la Torrenovese per tutto il secondo tempo. Milazzo spreca e non va oltre il pareggio.

I risultati della seconda giornata.

Messana 1966 – Santangiolese Calcio 3-1 (giocata Sabato)

Polisportiva Gioiosa – Gescal 3-2 (giocata Sabato)

Atletico Messina – Pro Mende Calcio 0-1 (giocata Sabato)

Milazzo – Nuova Polisportiva Torrenovese 2-2

Pro Falcone – Valdinisi Calcio 3-0

Rocca Acquedolcese – ACR Castelluccese 6-1

Stefanese Calcio – Sinagra Calcio 1-3

La classifica aggiornata:

Rocca Acquedolcese 6, Messana 1966, Pro Mende, Nuova Polisportiva Torrenovese e Polisportiva Gioiosa 4, Pro Falcone, Atletico Messina, Sinagra Calcio e Valdinisi Calcio 3, Milazzo 2, Gescal e ACR Castelluccese 1, Stefanese Calcio e Santangiolese Calcio 0.

Il programma della terza giornata (25-26 Settembre).

Gescal – Rocca Acquedolcese (Sabato)

Santangiolese Calcio – Atletico Messina

ACR Castelluccese – Messana 1966

Nuova Polisportiva Torrenovese – Polisportiva Gioiosa

Pro Falcone – Stefanese Calcio

Pro Mende Calcio – Sinagra Calcio

Valdinisi Calcio – Milazzo