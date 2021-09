Tiro con l’arco, Nina De Luca della Baupark Archery di Barcellona ha vinto la Coppa Italia ragazze di categoria

Nina De Luca

La società Baupark Archery di Barcellona festeggia un importante successo, ottenuto dalla studentessa quattordicenne Nina De Luca, nel corso delle finali nazionali della Coppa Italia Arco Nudo che si è svolta il 17/18/19 settembre a Massa.

Nina De Luca, tesserata FITARCO con società barcellonese, ha vinto il titolo italiano e la medaglia d’oro nella categorie “ragazze”, con il ragguardevole punteggio di 657 punti.

“Nina ha iniziato a praticare, per gioco, la disciplina del Tiro con l’Arco – ricorda il presidente della Polisportiva Baupark ASD Nino Vario – fino a diventare arciere agonista ed entrare nella Ranking List nazionale di ammissione al campionato italiano”.

La gara outdoor di Coppa Italia Arco nudo, trasmessa in diretta streaming, è stata inserita per la prima volta dalla Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) tra gli Eventi Nazionali ed ha già visto la partecipazione di oltre 200 atleti, in rappresentanza di 91 società provenienti da tutta Italia e divisi nelle classi Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master.