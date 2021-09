Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano presenta la lista a sostegno della sua candidatura

Bartolo Cipriano ha annunciato la sua candidatura a Sindaco di Terme Vigliatore. Annuncio a cui è seguita, stamane, la presentazione della lista civica a sostegno.

“Ho deciso di scendere in campo – ha dichiarato Cipriano – per rispondere al sentimento popolare della gran parte dei cittadini termensi che mi hanno chiesto di farlo. Dopo una situazione di commissariamento, non potevo tradire i miei ideali e la mia passione. La mia esperienza ventennale a servizio della nostra cittadina ha bisogno adesso di essere trasmessa in continuità a quanto fatto fino adesso e, alla luce delle ultime vicissitudini, ho deciso di farlo in prima persona”.