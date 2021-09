Barcellona, ampliato il servizio di pulizia del cimitero: a lavoro anche i percettori del Reddito di Cittadinanza

E’ stato ampliato il servizio di pulizia del cimitero, con la possibilità per la ditta incaricata di poter intervenire anche sulle tombe e non solo sui viali, come accadeva fino al qualche mese fa.

La differenza è sostanziale, perchè proprio l’area intorno ai loculi ed alle tombe interrate erano quelle dove la vegetazione creava una evidente degrado all’interno del luogo sacro. La modifica dell’appalto consente così di garantire una maggiore pulizia, insieme all’avvio dei progetti di pubblica utilità che vedono impegnati i percettori del Reddito di Cittadinanza a supporto degli operai dell’impresa che opera da anni all’interno dell’area cimiteriale. Le immagini dei viali del cimitero sono eloquenti con l’auspicio che lo stesso decoro venga garantito durante tutto l’anno.

Sul fronte della realizzazione di nuovi loculi per evitare la presenza di troppi feretri all’interno della camera mortuaria del cimitero, sono stati avviate le procedure dall’ufficio cimitero e nelle prossime settimane saranno assegnati i lavori.