Ponte sul torrente Longano a Calderà, il 10 settembre al via le verifiche statiche

E’ stata avviata la procedura per la consegna del ponte sul torrente Longano che collega le frazioni di Calderà e Spinesante, crollato circa 10 anni fa a causa dell’alluvione del 22 novembre 2011. I lavori, iniziati nel 2019, sono stati eseguiti dalla ditta Ricciardello.

L’ufficio tecnico comunale ha definito la nomina del tecnico, indicato dalla Città Metropolitana, proprietaria dell’opera, e fissato per il prossimo 10 settembre l’avvio delle verifiche statiche. La struttura portante è ormai stata completata e mancano solo le ultime rifinizioni. Tra queste c’è anche la pitturazione dell’arco che sostiene l’intera campata. Come riferisce il sindaco Pinuccio Calabrò, sono in corso valutazioni per la scelta del colore, che sarà probabilmente su base celeste in base alla policromia del luogo, tra mare e cielo.