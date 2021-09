L’associazione Vivere Insieme di Basicò ha adottato la piazzetta della Madonna del Tindari in contrada San Giovanni

L’Associazione Vivere Insieme di Basicò si è impegnata nella ristrutturazione di un’area pubblica in contrada San Giovanni, lungo la SP110 che collega Basicò alla frazione Toscano. Si tratta di una piazzetta e una cappella dedicate alla Madonna del Tindari che venne costruita nel 1978 dopo un incidente automobilistico.

“Il conducente dell’auto – racconta la presidente dell’associazione Rossella Biondo – perse il controllo del mezzo ed ebbe un impatto potenzialmente mortale, ma, nei brevi secondi prima dello schianto, pregò la Madonna del Tindari affinché lo miracolasse e ne uscisse illeso. A quanto pare le sue preghiere furono ascoltate e così, dopo essersi fatto donare una parte del terreno, decise di trasformare questo luogo in un punto di devozione verso la Madonna del Tindari. Da quel giorno fino alla sua morte se ne prese amorevolmente cura, diventando un punto di riferimento per tutti gli abitanti del luogo. Con la sua dipartita nessuno si è più preso cura di questo sito rimanendo abbandonato per diversi anni”.

L’Associazione Vivere Insieme dopo aver contattato il fratello del proprietario e aver preso coscienza della storia del posto, ha deciso di adottarlo. Per i soci sono stati dei mesi di duro lavoro, molto faticosi ma pieni di soddisfazioni. “Ognuno dei nostri volontari – conclude la Biondo – ha contribuito come ha potuto: alcuni con ciò che che sapevano fare, altri hanno dovuto imparare. Ma non è tutto merito nostro. Non ce l’avremmo mai fatta senza l’aiuto dei Basicotani tutti. Abbiamo ricevuto aiuto da parte di artigiani, professionisti, aziende locali e privati cittadini. Questo luogo adesso è di tutti. Tutti possono venire qui e soffermarsi a pregare, a riflettere o semplicemente a godersi il panorama”.