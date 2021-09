Barcellona, l’esibizione dei Mesica Saxophone Quartet chiude la stagione estiva del Teatro Mandanici

In attesa che venga definita ed annunciata la programmazione della prossima stagione del teatro Mandanici, sabato 4 settembre si chiude il cartellone estiva con l’esibizione nella villa Primo Levi del Mesica Saxophone Quartet. Il gruppo si compone di Claudio Raneri, Simone Impellizzeri, Giulia De Domenico, Alessandro Vancheri e per l’occasione ospiterà il fisarmonicista Luigi Vincenzo Luca.

La formazione siciliana proporrà le più belle musiche da film da Il Postino a 8 1/2, da West Side Story a La Vita è bella, da Oblivion a Over the Rainbow, per concludere con un doveroso omaggio al genio creativo di Ennio Morricone con un medley delle sue più belle composizioni.

L’ingresso è contingentato nel rispetto delle normative vigenti. Allo stato attuale i biglietti risultano tutti esauriti.