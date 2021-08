Auto in fiamme nella galleria Telegrafo: chiusa la A20 in direzione Messina con uscita a Rometta

L’incendio di un’auto all’interno della galleria Telegrafo sta creando gravi difficoltà agli automobilisti che devono raggiungere Messina dalla costa tirrenica e nebroidea. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, senza conseguenze per l’automobilista, ma per tutta la mattinata il traffico è stato interrotto, con lunghe code per chi trovava all’interno dell’autostrada in direzione Messina prima dell’istituzione dell’obbligo di uscita al casello di Rometta.

Per raggiungere Messina si dovranno percorre le strade di Colle San Rizzo o la litoranea fino a Torre faro.