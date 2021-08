“Orizzonte comune” rivendica la sua neutralità: “Lavoriamo solo per il bene di Terme Vigliatore”

L’associazione Orizzonte Comune e la sua portavoce l’avvocato Anna Elisa lmbesi chiariscono la loro posizione rispetto alla proposta lanciata dall'”Altra Storia”, attraverso la stampa ed i social network, di indicare proprio il nome della Imbesi come sulla possibile candidata a Sindaco, con l’obiettivo di unire le diverse forze d’opposizione alla coalizione che sostiene l’ex sindaco Bartolo Cipriano

Orizzonte Comune – afferma la Imbesi – nasce per favorire una campagna elettorale incentrata su temi e ribadisce

l’obiettivo di incoraggiare un sano dibattito democratico, la partecipazione attiva dei cittadini, la

presentazione di una proposta politica aggregante ed inclusiva, l’esercizio di un voto libero, responsabile ed informato. In questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio consultivo per un programma a misura di cittadino, chiedendo “Il 10 e 11 ottobre 2021 saremo chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco e 12 Consiglieri. Quali sono secondo Te le priorità su cui la futura amministrazione di Terme Vigliatore dovrebbe puntare?”

Per Orizzonte Comune quindi sono le cose da fare e bene che mettono d’accordo i più, e non l’individuazione “a freddo” di nomi che possano unire o progetti “last minute” intorno a persone. È finito il tempo degli uni contro gli altri “a tutti costi”, delle maggioranze e delle opposizioni variabili e a porte girevoli. I cittadini sono stanchi e delusi. La città vince se a vincere saranno i cittadini ed il territorio. A che serve prevalere nella conta dei voti se poi non si riesce a costruire politiche vincenti e utili ai bisogni della comunità?

Un nuovo patto di riscossa civica è necessario è doveroso. Lo si deve alle prossime generazioni e a coloro che nel 1965 hanno creduto nel nuovo comune autonomo a “Vocazione Turistica e Termale”. Orizzonte Comune, quando e se deciderà di candidarsi alle elezioni, lo farà in autonomia, alla luce del sole e dopo un percorso democratico, graduale e condiviso con i cittadini singoli e associati. A chi propone, suggerisce, indica soluzioni o candidature, che coinvolgono Orizzonte Comune o propri rappresentanti, chiediamo di rispettare l’attuale posizione di neutralità assunta dal movimento sin dalla sua costituzione.

A quanti si sono già proposti, a quanti si proporranno alla cittadinanza, a quanti entreranno nel dibattito pubblico, auguriamo un proficuo lavoro, nell’esclusivo interesse di Terme Vigliatore e dei suoi cittadini.