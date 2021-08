“Futuro Anteriore”, il libro di Veronica Di Perna fa tappa a Barcellona

Il prossimo 27 agosto alle ore 19.00 presso i Giardini Oasi di Barcellona Pozzo di Gotto verrà presentato “Futuro Anteriore – Memoria di uno sconosciuto”.

Grazie alla sinergia con le associazioni Barcellona live, editrice di 24live.it – Barcellona News e la Pro Loco “A. Manganaro” della cittadina barcellonese, con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e della New-Book Edizioni verrà realizzato un incontro letterario.

Nel rispetto della normativa anti-covid, la presentazione si svolgerà all’aperto e vedrà colloquiare la giornalista professoressa Flaviana Gullì con l’autrice Veronica Di Perna. Si tratta dell’opera prima dell’autrice, di un libro nato in lockdown e del tentativo di divulgare la forza e l’energia che i momenti più bui ci spingono a sperimentare e manipolare per vivere meglio e in maniera più consapevole.

Siete tutti invitati a partecipare!