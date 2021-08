Ponte sul Mela, pubblicata la gara per la messa in sicurezza

E’ stata pubblicata la gara per la messa in sicurezza del Ponte Mela, tra Barcellona e Milazzo. I termini di presentazione delle offerte scadranno il prossimo 6 settembre alle 13,00. La conferma è arrivata dal depurato regionale Tommaso Calderone e dal depurato nazionale Alessio Villanosa.

“Mi sono sentito più volte – ha dichiarato l’on. Tommaso Calderone – con l’Ingegnere Capo del Genio Civile e con il Presidente dell’Urega che mi avevano rassicurato in tal senso. Adesso siamo alle battute finali. Gli altri fanno i comunicatori. Noi, a differenza loro, da tre anni abbiamo lottato. E questo risultato è frutto del lavoro sinergico compiuto in Forza Italia con l’onorevole Marco Falcone. Ricordo a me stesso e a chi ha la memoria corta che io lotto da tre anni per questa situazione. Ora vedo che qualche deputato pensa di salire sul carro, qualche altro ha fatto show. Per mia abitudine parlo poco e faccio parlare i fatti. Ricorderete certamente quando venni con l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sul Ponte Mela a vedere come stavano le cose. Da quel giorno, ci siamo rimboccati le maniche e gli atti lo dimostrano. Gli altri deputati e politici possono dire quello che vogliono. Se volessero informarsi, come qualsiasi cittadino della provincia di Messina, per conoscere la verità, basta chiamare il Genio Civile, l’Urega o Marco Falcone”.

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars prosegue poi: “Non mi piace parlare dei miei meriti, però credo che sia veramente ingiusto prendersi meriti che non si hanno. Quando gli altri deputati hanno conseguito dei risultati, io sono stato zitto o mi sono complimentato. Ora che qualcuno, dopo anni di silenzi e dopo il mio impegno, pensi di poter salire sul carro di chi ha lavorato sulla questione Ponte del Mela per 3 anni, credo sia un fatto veramente ingiusto. Bando alle polemiche, comunque. Credo che ci siamo per il Ponte Mela e questa è l’unica cosa che conta”.

Con una nota ha annunciato la pubblicazione del bando anche l’on. Alessio Villarosa: “La gara riguardante un’importante infrastruttura come il Ponte sul torrente Mela verrà celebrata nelle prime settimane di settembre dall’U.R.E.G.A. di Messina e che molto probabilmente ad ottobre, qualora tutto andasse a buon fine, potrebbero già cominciare i lavori fondamentali per tutta la comunità. Dopo un anno di annunci andati a vuoto finalmente raggiungeremo un importante risultato per il territorio, continuerò a vigilare e a segnalare come ho sempre fatto eventuali rallentamenti e ritardi affinchè tutto possa risolversi nel migliore dei modi.”