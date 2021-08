La barcellonese Maria Duci compie 100 anni il prossimo 13 agosto

La barcellonese Maria Duci festeggia i cento anni il prossimo 13 agosto. Per ricordare questo traguardo sarà organizzato un momento condiviso con amici e parenti, alla presenza anche dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pinuccio Calabrò e dall’assessore alla cultura Viviana Dottore.

Maria Duci ha avuto una vita intensa ed è molto conosciuta nella città del Longano. Figlia dell’ingegnere Antonino Duci, podestà della città del Longano per circa 10 anni, e di Luigia Cassata, la centenaria è stata tra le prime a frequentare il Liceo Classico “Luigi Valli”. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha prestato servizio presso il Municipio di Barcellona Pozzo di Gotto, per sostituire gli impiegati uomini chiamati alle armi. Successivamente, quando la Somalia era affidata in amministrazione fiduciaria all’Italia, ha raggiunto la sorella e il cognato a Mogadiscio, ove quest’ultimo era direttore delle carceri. In Somalia, Maria Duci ha vissuto due anni, insegnando gratuitamente la lingua italiana ai carabinieri somali e ai bambini all’asilo. Ha girato il mondo, spinta dal padre, che come ama ricordare ancora oggi le diceva che la geografia e la vita si imparano viaggiando.

Cugina dello storico avv. Nello Cassata e del regista Michele Stilo, è stata modello antesignano di donna autonoma e indipendente, ponendo sempre in primo piano la famiglia e amministrandone i beni in un’epoca in cui tali attività si consideravano esclusivo appannaggio degli uomini.