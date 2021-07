Spettacolare incidente all’incrocio tra via Roma e via Operai in pieno centro a Barcellona Pozzo di Gotto. Nell’incidente sono stati coinvolti un camion carico di fieno, che percorreva via Operai, e una Jeep. Per fortuna non si registrano feriti. Sulla dinamica del sinistro sono in corso indagini da parte della polizia municipale della città del Longano.