La consigliera Scolaro sollecita la bonifica di piazza Convento a Sant’Antonino

La consigliera comunale del gruppo misto Melangela Scolaro, eletta nella lista di Fratelli d’Italia, ha segnalato la situazione di abbandono e degrado in cui si trova la piazza Convento a Sant’Antonino. Dalle immagini è evidente la carenza di spazzamento soprattutto a ridosso delle aiuole.

“Riteniamo che sia necessario un intervento per superare questa situazione di degrado per restituire decoro all’intera zona. L’evidente stato di abbandono in cui versa la piazza incentiva, peraltro, la commissione di atti vandalici a danno del Convento. Depositerò nei prossimi giorni interrogazione consiliare, affinché l’amministrazione comunale si attivi per risolvere le criticità segnalate in un luogo di aggregazione così importante per la città“.