Messina “solo” seconda nell’attuazione del Masterplan, incontro tra Villarosa e Cateno De Luca

La Città Metropolitana di Messina, nell’attuazione del Masterplan, è “solo” seconda a livello nazionale, mentre è prima come capacità di spesa per il PON Metro, ciò deriva dalla scelta di fare molti eventi invece che pochi e dall’esigenza di intervenire su criticità avute con soggetti terzi.

Cateno De Luca ringrazia l’On Villarosa per il ruolo che ha avuto in un periodo critico dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane della Sicilia. Grazie a ciò Messina, ha potuto approvare i bilanci, avviando un processo di risanamento, che ha consentito di pagare debiti molto importanti.

Paradossalmente, Messina rischia la penalizzazione per esser stata troppo brava sia nel pagamento dei debiti pregressi, sia nella capacità di spesa per investimenti. Il Sindaco auspica un intervento presso la Commissione Finanze per consentire alla Città metropolitana di continuare il trend positivo.

Le somme ricevute e spese sarebbero da contabilizzare, con un occhio di riguardo sulla straordinarietà della situazione pregressa, prevedendo deroghe per gli enti virtuosi.