Messina, i Pulcini della Vivi Don Bosco Oreto si aggiudicano il Torneo Arcobaleno

I “Pulcini” 2010-2011 della Vivi Don Bosco Oreto si aggiudicano il Torneo Arcobaleno indetto dalla FIGC, svoltosi in due giorni tra Milazzo e Messina. Il meritato successo dei ragazzi è merito del team composto da Alessandro Maio e Salvino Currò: i loro ragazzi hanno giocato un buon calcio, battendo la New Sport Lab di Gliaca di Piraino e l’Academy Barcellona, al centro sportivo Cristo Re di Messina la New Eagles di Capo d’Orlando ed in finale la Folgore Milazzo. Ecco i giovani campioncini vincitori della competizione: Andrea Pagano, Simone Abate, Gabriele Recupero, Lyed Kebir, Filippo Mazzeo, Basilio Niosi, Alejandro Pizzo, Davide La Cava, Riccardo Maio, Flavio Dapuzzo, Samuel Cafarelli ed Emanuele Sidoti.