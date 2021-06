La presidente nazionale dell’Unicef Carmela Pace ha premiato i ragazzi dell’I.C. Capuana

E’ stata la presidente nazionale dell’Unicef, Carmela Pace, a premiare i ragazzi della scuola dell’Infanzia di Acquacalda, plesso dell’Istituto Comprensivo Capuana per la vittoria nella sezione “Elaborato Creativo” del concorso “Convenzione30: a te la parola“. Il concorso è stato indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comitato Nazione dell’Unicef in occasione del XXX anniversario della firma della convenzione Onu su diritti dell’infanzia.

Una prima premiazione si era svolta da remoto il 27 maggio scorso, ma la presidente Pace, originaria di Siracusa, ha voluto consegnare personalmente ai ragazzi gli attestati di merito.

La visita della presidente nazionale dell’Unicef è stata l’occasione anche per inaugurare l’orto didattico allestito nel cortile dei plessi Capuana e Verga e per promuovere la mostra su Dante, allestita dai ragazzi della scuola secondaria di primo di grado e dai bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

La dirigente dell’IC Capuana Carmela Pino, insieme alla vicaria Maria Maiorana, ha accolto la delegazione dell’Unicef, composta non solo dalla dott.ssa Pace, ma anche dalla presidente provinciale Angela Rizzo, e dalle componenti del commissione provinciale giudicatrice, Giusi Quartarone, presidente dell’associazione “Mamme di Peter Pan”, Graziella Arena, presidente dell’associazione onlus “Persona sempre” e Mirella Rizzo Trischitta, volontaria del comitato provinciale dell’Unicef. Ad accompagnarle era presenta anche il provveditore di Messina Marcella Millemaggi.

L’amministrazione comunale di Barcellona era rappresentata dall’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, quella di Rodì Milici dal sindaco Eugenio Aliberti e quella di Castroreale dal sindaco Alessandro Portaro. Nutrita la rappresentanza anche dei club service di Barcellona, con Tania Crisafulli per la Fidapa, Francesco Giunta per il Rotary e Giuseppina Siracusa per il Lions, insieme ad una delegazione dell’associazione Ali di Trinacria ed alla presidente del consiglio d’istituto Caterina Trifiletti.

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto la Dirigente Pino – va ai miei tre collaboratori scolastici Maniscalco, Marullo e Torre che hanno svolto le attività di bonifica dietro la palestra e l’orto didattico”.

Ecco le foto dalla giornata: