Barcellona, detenuto tenta di evadere dal carcere. Assolto 25enne

Un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto, L. C. di 25 anni già detenuto, è stato bloccato dagli agenti di Polizia penitenziaria dopo aver tentato di scavalcare una recinzione per raggiungere il muro perimetrale tentando di forzare una porta che consente l’accesso all’esterno e arrampicandosi alla grata della finestra per guadagnare l’esterno.

Nonostante il detenuto abbia cercato di nascondersi, l’immediato intervento degli agenti ha consentito di interrompere l’azione criminosa finalizzata alla fuga. In giudizio, la difesa ha evidenziato invece che il detenuto, confondendo la via d’accesso alle celle, aveva smarrito la strada invertendo involontariamente la direzione del passaggio pedonale. Il giudice ha accolto la richiesta degli avv. Gaetano Pino e Stefania Ragaglia assolvendo l’imputato.