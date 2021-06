Barcellona, degrado e incuria nella zona di Pizzo Castello. La segnalazione

Giunge in redazione una segnalazione, da parte di Giovanni Benenati candidato alle scorse elezioni con Città Aperta, della situazione di degrado e incuria nella zona di Pizzo Castello/Buttisco.

“Situazione oltre il limite della vivibilità – afferma – lungo la via Torrente Idria per poi girare verso la via Custoza arrivando al ponte di collegamento con la strada che porta a Lando. Il decoro urbano non è assolutamente attenzionato, le persone per poter passare da quelle strade devono munirsi di machete per potersi fare strada e maschere antigas per non sentire gli odori che emanano i rifiuti, purtroppo abbandonati dagli incivili. Per di più di tanto in tanto qualcuno molto intelligente incendia tutto per incrementare l’inquinamento.”

“Chiedo che la situazione venga normalizzata – conclude – prima possibile perché in quel quartiere non abitano cittadini di serie B. Capisco ma non condivido che attualmente venga attenzionata la zona balneare, ma qui la situazione ripeto è molto ma molto pericolosa.”