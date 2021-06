Barcellona, pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti per strada

Il personale della polizia municipale di Barcellona, coordinato dal comandante Castrense Ganci, nella notte di sabato, ha controllato diverse zone della città per contrastare il conferimento illecito dei rifiuti.

Applicando l’articolo 44 della deliberazione n.2 del 2015 del commissario straordinario pro tempore, sono state applicate sanzioni di 600 euro per il conferimento dei rifiuti sulla pubblica via. Sono stati controllati anche i rifiuti contenuti diversi contenitori di rifiuti urbani e conferiti illecitamente, per trovare elementi utili per risalite si contravventori.

Soddisfazione per l’operazione è stata espressa dal Comando della polizia locale il Maggiore Castrense Ganci: “I controlli continueranno anche in altre fasce orarie della giornata”.

L’assessore all’ambiente Paolo Pino continua a rinnovare l’invito alla cittadinanza a non utilizzare più i sacchi neri per l’indifferenziata e i sacchi non biodegradabili per l’umido: “Saranno effettuati controlli serrati sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel porta a porta e nelle isole ecologiche mobili e verranno sanzionati coloro che non si attengono al corretto conferimento, cosi come indicato nell’avviso pubblico dell’1 giugno”. Per i trasgressori è prevista una multa da 25 a 500 euro.