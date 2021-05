Disagi per il conferimento dei rifiuti a Trapani: bloccata la raccolta dell’indifferenziata per alcuni giorni

Un problema burocratico nel passaggio tra la discarica di Lentini a quella di Trapani ha creato disagi alla ditta Dusty incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti anche nella città di Barcellona Pozzo di Gotto.

I compattatori dell’impresa catanese sono stati bloccati all’ingresso della discarica trapanese e quindi già a metà mattinata è stato interrotto il servizio sia per il porta a porta, sia per le isole ecologiche. In alcune zone della città sono così rimasti per strada i sacchi di immondizia che non è stato possibile raccogliere. Il disagio è temporaneo e la procedura burocratica è stata già risolta, ma ci vorranno alcuni giorni per smaltire le tonnellate raccolte negli ultime 48 ore, che sono rimasti negli scarrabili della Dusty, presso il deposito di contrata Contura a Sant’Antonio.

La stessa Dusty ha comunicato che l’indifferenziato non ritirato in data odierna, sarà ritirato venerdì contestualmente al ritiro della plastica.

A chiarire le ragioni dei disagi sono il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore all’ambiente Paolo Pino: “Invitiamo la cittadinanza a non conferire rifiuti indifferenziati almeno fino alla fine della settimana, con riferimento all’abbandono indiscriminato lungo le strade della città. La Dusty non potrà infatti intervenire per ripulire le micro discariche che quotidianamente di formano in diversi punti del territorio barcellonese. Il motivo di questo disservizio è legato alle procedure burocratico nel passaggio dalla discarica di Lentini a quella di Trapani. Con una comunicazione del 19 maggio c’era stata garantita la possibilità di conferire a Lentini fino al 29 maggio. Dopo l’assegnazione del nuovo sito di Trapani da parte della Regione, due giorni fa il 24 maggio è stato richiesto l’invio della documentazione, con il termine del 29 maggio, ma con la possibilità di conferire già da stamattina. Per un disguido nella comunicazione, i nostri mezzi e quelli di tutti i comuni del messinese sono stati bloccati all’ingresso della discarica. Nel pomeriggio, dopo un’interlocuzione con i responsabili del società che gestisce la struttura di Trapani, la procedura burocratica è stata sbloccata, ma ci vorranno alcuni giorni per tornare alla normalità“.

Per evitare una possibile emergenza igienico sanitaria, il sindaco Calabrò e l’assessore Pino lanciano l’appello al senso civico dei cittadini: “E’ importante evitare il conferimento di rifiuti indifferenziati nei prossimi giorni. Per il porta a porta domani sarà garantita la raccolta dell’umido e del vetro, ma non si potranno riempire le isole ecologiche di ogni genere di rifiuti come avviene quotidianamente. Servirà rispettare il calendario dei conferimento per non mandare il tilt il sistema. Dai responsabili della discarica di Trapani è stato inoltre sottolineato che non sarà consentito il conferimento di rifiuti nei sacchi neri, che non potranno più essere utilizzati. In caso contrario saranno lasciati davanti alle abitazioni durante il servizio di porta a porta“.