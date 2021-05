Ultimo turno di Eccellenza, all’Igea basta non perdere a Ragusa per il terzo posto

Ultimo atto della stagione regolare del campionato di Eccellenza siciliana, condizionato dalla pandemia e ridotto nella durata al solo girone d’andata per consentire di completare il torneo e sancire le squadre promosse in Serie D.

La giornata di oggi definirà gli ultimi verdetti, dopo che i primi due posto sono già stati assegnati alla capolista Giarre ed al Siracusa, che potrà in qualche modo diventare giudice della corsa al terzo posto. A contenderselo sono due squadre: l’Igea 1946, impegnata a Ragusa, deve capitalizzare i tre punti di vantaggio sull’Aci Sant’Antonio, avversario proprio del Siracusa. Ai giallorossi basterà uscire imbattuti dallo stadio Aldo Campo di Ragusa, contro una formazione che cerca i tre punti per conquistare il quarto posto. Il terzo posto potrebbe arrivare anche una sconfitta se l’Aci Sant’Antonio non vincesse a Siracusa. Un’altra sfida decisiva per definire le otto squadra che disputeranno la poule promozione è quella tra Atletico Catania e Carletini, con gli etnei che potrebbe rientrare in gioco in caso di vittoria.

Alla vigilia dell’incontro è stato il capitato giallorosso Maurizio Dall’Oglio a suonare la carica attraverso la pagina ufficiale della società: “Siamo felici della nostra ultima prestazione contro lo Jonica. Giorno dopo giorno stiamo perfezionando l’intesa tra tutti i reparti e soprattutto stiamo acquisendo sempre maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Se stiamo fisicamente bene e seguiamo i dettami del mister, possiamo giocarcela contro chiunque. l’Igea farà la sua partita e punterà alla vittoria, benchè anche un pareggio potrebbe blindare la nostra posizione in classifica. in settimana con il mister abbiamo studiato l’avversario e riteniamo di avere assimilato le contromisure utili per mettere il Ragusa in difficoltà”. Dall’Oglio rivolge un pensiero ai tifosi ed a tutto l’ambiente giallorosso: “I nostri splendidi tifosi ci mancano immensamente. Mi auguro che dai play off potremo essere supportati dal loro calore. Desidero ringraziare la società, perchè ci ha messo nelle condizioni ideali per dare il meglio, anche fuori dal campo. E un plauso a tutto lo staff tecnico che, dopo mesi di stop, ci ha consentito di tornare in campo con grande brillantezza. L’Igea 1946 merita categorie più prestigiose e dovremo conquistarle sul campo“.

Ricordiamo che il format della fase finale del torneo prevede la composizione di due gironi con le prime otto squadre. Di seguito riportiamo lo schema, le posizioni già acquisite (in grassetto) e quelle attuali, prima dell’ultima giornata:

Quadrangolare 1 Quadrangolare 2 GIARRE SIRACUSA 3a: Igea 1946 4a: Aci Sant’Antonio 6a: Jonica 5a: Ragusa 8a: Enna 7a: Carlentini

Il programma dell’ultima giornata e l’attuale classifica

Atletico Catania Carlentini Calcio 16:30 Enna Calcio Mascalucia San Pio X 16:30 Jonica F. C. Sport Club Palazzolo 16:30 Ragusa Calcio Igea 1946 16:30 Siracusa Aci S. Antonio Calcio 16:30