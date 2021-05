“Keymode/Sigarette”: il nuovo singolo del giovane barcellonese Bless 4R

“Keymode / Sigarette”, questo il titolo dell’ultimo brano pubblicato su YouTube da Antonio Saia, in arte Bless 4R, giovane cantante di Barcellona Pozzo di Gotto.

Classe ’96, Antonio esordisce nel 2018 con “Ombre”, brano auto-prodotto grazie all’aiuto di qualche amico. Da allora ha continuato a scrivere e cantare. Il genere di appartenenza non lo sa dire con precisione nemmeno lui. Oscilla tra cantautorato, Hip-hop e Lo-fi “ma – aggiunge – ci sarebbe anche qualche sfaccettatura di puro Rap“. Per conoscere meglio il giovane Bless, abbiamo fatto due chiacchiere con lui.

Chi è Bless 4R? Parlaci di te e della tua passione per la musica.

Bless é una personalità che si esprime in chiave musicale, quella parte della nostra anima che vuole trovare la voce per esprimersi. Bless é venuto fuori col tempo, per anni ho soltanto ascoltato musica, prestato attenzione ai testi e alle emozioni che mi trasmettevano. La musica mi ha sempre fatto compagnia in ogni stato d’animo ed è grazie a lei se sono riuscito a poco a poco a trasformare le mie sensazioni ed esprimerle.

Qual è il tuo genere musicale e in quale artista ti ritrovi maggiormente?

Mi piace pensare di non avere un genere di riferimento ben preciso, sicuramente la base è hip-hop ispirato dal mio approccio alla musica all’età di circa dodici anni. Un Hip-hop che incontra l’R&B, Lo-fi, Future Pop con sfaccettature di puro Rap. Quindi artisti di riferimento del genere.

Cosa vuoi esprimere con i tuoi pezzi?

L’intento é quello di riuscire a trasmettere emozioni, svago ma anche malinconia a chi mi ascolta nelle esperienze e nel modo di vedere la propria realtà.

Nel tuo nuovo singolo “KeyMode\Sigarette”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, dici a chi lo ascolterà che potrà “immergersi in un bagno caldo di fluidi pensieri”. Perché? Ce ne parli?

Il riferimento a “bagno di fluidi pensieri” lo associo non alla prima traccia KeyMode, che é nata con l’intento di divertire, ma alla seconda traccia “Sigarette”. Dal video si può intendere che “Sigarette” è la transizione in un sogno, in un mondo onirico, dove riemergono anche in modo malinconico delle esperienze che probabilmente in molti hanno vissuto e sensazioni che in molti avranno provato.

Quanto tempo è servito per realizzare questo progetto e chi sono i tuoi compagni d’avventura?

Keymode” é stata concepita a luglio del 2020, mentre “Sigarette” circa 7 mesi dopo. Metterle assieme con un video ufficiale + visual non è stato semplice ed ha richiesto qualche mese di tempo. Hanno lavorato a questa traccia, il mio amico rapper e produttore “Royal KS” che ha curato le produzioni i mix e i master, insieme allo splendido lavoro del FilmMaker “Peppe Cuce”. Infine il mio Manager nonché mio cugino, ha curato la distribuzione.

Cosa speri ti riservi il futuro?

Il futuro é sempre incerto ma in un certo senso ce lo costruiamo. Spero sia clemente e che mi dia la capacità di poter trasmettere sempre qualcosa a chiunque voglia seguirmi in questo percorso.

Questa notte Bless 4R ci ha sorpreso e così questa intervista che era incentrata sul suo ultimo brano, è l’occasione per presentare la sua ultimissima novità:

Potete seguire Bless 4R sui sui canali social: